Juve, Van der Sar avverte: "Van de Beek parte, ma scordatevi sconti"

AMSTERDAM (Olanda) - Dall'Olanda arrivano due notizie per la Juve e gli altri club interessati al talento van de Beek. Una è positiva, l'altra negativa. La prima: l'Ajax ha promesso al ragazzo che lo lascerà partire. La seconda: chi pensava a "sconti post-coronavirus" si sbagliava di grosso. L'amministratore delegato dei Lancieri, Edwin van der Sar ha sottolineato che il club dia ancora un valore alto ai calciatori che hanno permesso di raggiungere la semifinale di Champions League un anno fa e che per loro non ci sia alcuna disponibilità a calare nelle richieste economiche: "Lo scorso gennaio - ha detto all'agenzia Reuters - la gente diceva che avremmo perso sette o otto giocatori, ma alla fine abbiamo ceduto solo due uomini chiave. I grandi club come il Bayern Monaco hanno detto che i parametri del calciomercato scenderanno nelle prossime finestre di trasferimento. Ma è più facile per loro dirlo, perché sono i compratori.".