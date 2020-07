Cristiano Ronaldo: "Non era il risultavo che volevamo, ma testa alta"

TORINO - Ha segnato un gran gol, ma non è bastato alla Juve . Cristiano Ronaldo si sarebbe aspettato un altro epilogo per la partita contro il Milan a San Siro, i rossoneri di Ibrahimovic hanno ribaltato il risultato e si sono presi i tre punti. Da vero leader, però, il campione portoghese nell'immediato post-partita ha lanciato un messaggio sui social per dare la carica alla squadra e all'ambiente.

L'orgoglio e la carica di Cristiano Ronaldo

"Non era il risultato che volevamo, ma testa alta e continuiamo a lavorare. Tutti insieme, fino alla fine", ha scritto Ronaldo sul suo profilo ufficiale. In allegato, anche una foto di gruppo, nell'esultanza dopo il suo gol. CR7 non vede l'ora di tornare in campo per mettere alle spalle questo ko.

Leo Bonucci detta la linea

Anche Bonucci ha scritto il suo pensiero su Twitter subito dopo l'incontro con il Milan. Pure lui vuole mettere alle spalle la sconfitta di San Siro e voltare immediatamente pagina: "Non c’è tempo di guardare indietro. Recuperiamo e pensiamo alla prossima". Una sfida complicata: sabato sera alle 21.45 all'Allianz Stadium arriva l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, impegnata oggi contro la Sampdoria