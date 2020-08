Juve-Lione, Szczesny: "Cristiano Ronaldo farà un altro miracolo"

Juve, Szczesny sul Lione e Ronaldo"

"Pensiamo alla partita venerdì contro il Lione (all'Allianz Stadium si ripartirà dall'1-0 dell'andata in favore dei francesi, ndr). Vedo una squadra pronta, c'e un ambiente simile a quello dell'anno scorso prima della gara con l'Atletico Madrid, possiamo farcela anche quest'anno. Ancora tripletta di Ronaldo? Nessuno al mondo ha dubbi che Cristiano possa farlo di nuovo, come al solito nelle gare decisive fa la differenza, è pronto a fare un altro miracolo. Ci stiamo giocando un obiettivo importante, trovare le motivazioni non è difficile, siamo tutti concentrati. Il Lione fisicamente sembra in forma, sembrano anche loro pronti a giocare, vedremo chi arriverà ai quarti di finale. Alla Juve serve ritrovare lo spirito giusto, senza i tifosi è dura, dobbiamo trovare l’energia per ribaltare il risultato. Non si sa in che modo arrivano le squadre europee, con tutte le differenze. La favorita per me non c’è. Vogliamo far gioire i tifosi" ha spiegato e concluso ai microfoni di Sky.