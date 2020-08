Juve-Lione, occhi su Aouar: il nemico carissimo

TORINO - All’andata monsieur Houssem Aouar provocò un discreto mal di testa ai giocatori juventini, con qualche fitta qua e là, tanto per farsi giustizia di un 1-0 che agli occhi dei francesi pareva un risultato non così corretto. Di professione giocoliere dotato di scatto e fantasia in abbondanza, il centrocampista franco-algerino fece letteralmente impazzire i dirimpettai quella sera in tenuta blue. Già, blue secondo il duplice significato inglese: la tonalità della maglietta e la tristezza che in quella notte malinconica di fine febbraio inculcarono nell’animo di una tifoseria raramente così scossa dopo una partita della Juve in questa strana stagione. Prima dello stop per la pandemia di Coronavirus, Aouar fece in tempo a partecipare alla disfatta contro il Paris Saint-Germain in Coppa di Francia (1-5), nel mezzo di altri due impegni in campionato, quindi l’interruzione della Ligue 1. E domani, allo Stadium, atterrerà forte dei 120 minuti giocati sempre contro il Psg in finale di Coppa di Lega. La sconfitta patita ai rigori - nonostante quello ben calciato dallo stesso fantasista - sembra quasi un dettaglio rispetto all’entusiasmo che si respira nel clan dei lionesi.

