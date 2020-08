Sarri esonerato dalla Juve: la decisione di Agnelli

TORINO - La Juventus, a quanto si apprende, avrebbe deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Maurizio Sarri. Manca solo l'ufficialità ma la decisione potrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore anche se al momento dalla società non trapelano conferme. Per la sua sostituzione circolano i nomi di Mauricio Pochettino, Simone Inzaghi e Zinedine Zidane. Sarri non sarà il tecnico della Juve nella prossima stagione. Il club bianconero, infatti, avrebbe deciso di esonerare l'allenatore dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Lione. La decisione della società è stata presa nelle ultime ore e nei prossimi giorni la dirigenza farà le valutazioni per il prossimo allenatore bianconero. Dopo appena una stagione, si dividono le strade di Sarri e Juventus: il tecnico ex Napoli è riuscito a trionfare nel campionato di Serie A ma ha perso due finali (Coppa Italia contro il Napoli e Supercoppa italiana contro la Lazio) ed è uscito agli ottavi di Champions per mano del Lione.

(Seguono aggiornamenti)