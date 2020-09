Juve, è Morata! Trattativa avviata con l'Atletico Madrid

LA MOSSA DI PARATICI - Alla fine, dunque, Fabio Paratici non ha voluto aspettare che la situazione di Dzeko si sbloccasse e ha bruciato tutti sul tempo andando a chiudere per il centravanti spagnolo che ha già vestito la maglia della Juventus nelle prime due stagioni Allegri, vincendo due scudetti, due coppe Italia ed essendo uno dei protagonisti della Champions League 2015, persa in finale con il Barcellona. A facilitare l'arrivo di Morata sarebbe anche il contestuale passaggio di Luis Suarez all'Atletico Madrid. L'uruguaiano che è stato vicino alla Juventus, ma non ha potuto essere tesserato per il passaporto, avrebbe trovato un accordo per risolvere il suo contratto con il Barça e sarebbe in procinto di firmare quello con l'Atletico.