Juve, da Milik a Depay: Paratici vuole una punta in saldo

TORINO - Una punta da aggiungere subito a Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Meglio se in saldo. Il dg juventino Fabio Paratici sta lavorando su più tavoli. Un nome è quello di Arkadiusz Milik, ai margini nel Napoli e con il contratto che scade a giugno. L’ex Ajax ha diverse offerte, ma stando a quanto filtra dalla Polonia potrebbe anche decidere di traslocare soltanto a giugno, da svincolato. Soprattutto se gli azzurri continueranno a valutarlo 18 milioni di euro. «Credo che Milik - ha detto a SkySport il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli - voglia andare a giocare subito per prepararsi bene in vista dell’Europeo. È un attaccante che può far comodo a tante squadre». Dalla Francia giugngono voci anche su Memphis Depay, pure lui a scadenza col Lione: l’olandese, però, ha in testa il Barcellona per il momento.