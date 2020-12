Cristiano Ronaldo a Dubai: conferenza e corsa ai Globe Soccer Awards

DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Al via il 27 dicembre la 15ª edizione della Dubai International Sports Conference nella quale si inquadra l'edizione numero 12 dei Dubai Globe Soccer Awards. Tra i candidati ai vari premi in palio anche l'asso della Juve Cristiano Ronaldo, già sei volte "best player of the year". Altri nomi illustri quelli di Lionel Messi, Robert Lewandowski e Mohamed Salah, fino ai tecnici, tra i quali Klopp, Flick e Gasperini, finalisti per il Coach of the Year 2020, e Ferguson, Guardiola, Mourinho e Zidane, finalisti per il Coach of the Century 2001-2020.