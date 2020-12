Agnelli-De Laurentiis, primo incontro dopo la sentenza su Juve-Napoli

FIRENZE - Primo incontro tra Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che ha cancellato il 3-0 a tavolino della Juve sul Napoli, ordinando che la gara venga giocata. Dalle 18 i presidenti dei bianconeri e del club azzurro sono infatti all'hotel Four Seasons di Firenze, dove si sta svolgendo una riunione della commissione della Lega Serie A relativa ai fondi d'investimento per la creazione della media company con la cordata CVC. Al summit partecipano anche Luigi De Siervo , amministratore delegato della Lega, Guido Fienga della Roma, Claudio Fenucci del Bologna e Stefano Campoccia dell'Udinese. Presenti pure gli advisor Renato Giallombardo e Francesco Gianni per lo studio legale Gop, e Marco Samaja per Lazard.

Milik e Llorente piacciono alla Juve

L'incontro tra Agnelli e De Laurentiis può essere l'occasione per un chiarimento, anche per cercare una data utile per il recupero del match e per eventuali ritocchi del protocollo anti Coronavirus. A ridosso del mercato di riparazione i due presidenti potrebbero parlare anche del futuro di Milik, fuori rosa e in vendita, che piace alla Juventus così come Llorente, che partirebbe però dopo la partita di Supercoppa del 20 gennaio.