Trezeguet: "Inter-Juve? Fondamentale il gol in trasferta"

TORINO - "Inter-Juve di Coppa Italia? Sarà una partita molto particolare, con il pensiero di dover giocare andata e ritorno. La Juve cercherà di fare un gol in trasferta a San Siro, che potrebbe essere importante in vista della gara di ritorno a Torino" ha dichiarato David Trezeguet al programma 'TUTTIPAZZIPERLAJUVE' sul canale Twitch della Juventus. L'ex attaccante bianconero ha aggiunto: "La Juve vuole vincere sul campo dell'Inter per dare una dimostrazione a tutti dopo la brutta sconfitta in campionato. Vincere a Milano sarebbe importante per dimostrare che la Juve ha ancora la stessa voglia di vincere di sempre".