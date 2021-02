Pirlo su Juve-Inter: "Finale di Coppa Italia da centrare a tutti i costi"

TORINO - "Dobbiamo giocare da Juve, come nelle ultime partire. È il secondo round di una grande sfida che ci permetterebbe di arrivare in finale: un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi". Lo ha detto Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, parlando ai microfoni della tv del club, alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. Si parte dal 2-1 per i bianconeri all'andata. "Sarà una partita dura, difficile, una battaglia: ma siamo pronti per affrontarla al meglio", ha aggiunto. "Si parte da 0-0 perchè non possiamo rimanere alla vittoria dell'andata. Si è azzerato tutto, è come se fosse una finale. Quindi l'atteggiamento deve essere aggressivo, di una squadra che sa quello che vuole", ha detto ancora Pirlo: "Dobbiamo essere concentrati perchè l'obiettivo è troppo importante per lasciarcelo scappare", ha proseguito.

Pirlo: "Conosciamo bene Conte e l'Inter. Avranno Lukaku e Hakimi" A proposito degli avversari, Pirlo ha detto: "L'Inter è una squadra molto organizzata, li conosciamo bene così come il suo allenatore. Hanno giocatori molto forti e hanno recuperato due elementi fondamentali come Lukaku e Hakimi". Per quanto riguarda la formazione, il tecnico della Juve non si è sbilanciato: "Il gruppo sta bene, a parte qualche acciacco. Tornerà in porta Buffon e anche Kulusevski giocherà dal primo minuto".