Dybala, Pirlo fissa l'obiettivo: "Rientro nel derby con il Torino"

TORINO - "Speriamo di avere Dybala a disposizione dopo la sosta: in questi giorni si lavorerà più intensamente e puntiamo a recuperarlo". Andrea Pirlo fissa la data per il rientro del numero dieci argentino, fermo ai box dal 10 gennaio, giorno in cui si infortunò nella gara contro il Sassuolo. Il campione argentino lasciò il campo al termine del primo tempo per un problema al ginocchio. Da allora si sono perse le sue tracce.