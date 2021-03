Dybala scuote la Juve: “Due mesi per continuare a combattere”

Per Paulo Dybala nulla è perduto. Il post motivazionale della Joya dedicato alla sua Juve ha già fatto il giro dei social infiammando i tifosi, desiderosi di rivederlo al più presto per dare una mano alla squadra. “Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi - ha scritto l’argentino su Instagram - La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve #FinoAllaFine”. Dall’ultima partita di Dybala sono passati 71 giorni, il ginocchio fa ancora male. Ma lui vuole tornare e scalpita.