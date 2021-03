Del Piero difende Ronaldo: “Per la Juve non è un problema”

Giù le mani da Cristiano Ronaldo. Alessandro Del Piero non ammette critiche sul fuoriclasse portoghese, reduce insieme alla Juve dal clamoroso ko interno contro il Benevento. “Non possiamo vederlo come un problema - ha dichiarato a ESPN l’ex capitano - È uno dei migliori al mondo con Messi. Ora ce ne sono altri come Mbappé, Haaland e Neymar che stanno facendo molto bene. Cristiano è un professionista eccellente, segna in ogni partita. È stato acquistato per questo. Per segnare e aiutare la Juve a vincere la Champions League, anche se sfortunatamente in Europa non è andata bene. C’è bisogno di costruire la squadra attorno a Ronaldo, questa è una delle chiavi. La Juve vince lo scudetto da nove anni, mantenere questo livello di concentrazione è una cosa molto complicata”.