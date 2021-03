Juve, Chiellini: Pirlo? Paratici e Nedved hanno parlato, punto

La conferenza stampa della Nazionale, per Giorgio Chiellini, è servita anche per parlare del momento della Juve. Anche se non si è sbottonato poi così tanto, dato che giovedì sera l’Italia di Mancini è attesa dal primo impegno contro l’Irlanda del Nord. “La squadra non ha fatto come si sperava quest'anno, ma il problema è generale, non di Pirlo - ha detto da Coverciano il capitano - Non credo di dovere rispondere più che altro perché ci sono domande sulle nazionali. Hanno parlato in maniera esaustiva sia Nedved che Paratici dopo la partita. Credo abbiano chiarito le cose”.