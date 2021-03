Juve, Kulusevski: "Anno deludente. Il futuro di Ronaldo? Vedremo"

Juve, parla Kulusevski

Il giocatore della Svezia è comunque soddisfatto si essersi trasferito in bianconero: "Non era facile arrivare alla Juve a soli 20 anni ed è stato tutto completamente nuovo per me. Faccio un po' di fatica, ma sento che sto migliorando, anche se ci vorrà ancora del tempo". Per concludere Kulusevski ha parlato anche del futuro di Cristiano Ronaldo: "Ora non bisogna pensarci, vedremo cosa accadrà".