As: "Juve, Morata vicino al ritorno all'Atletico Madrid"

TORINO - Oltre alla crisi di risultati che la Juventus sta vivendo, reduce dal pareggio nel derby con il Torino, si aggiungono altre difficoltà che tutti i grandi club stanno vivendo in questo periodo, ovvero quelle economiche. Vista la situazione della pandemia infatti il club bianconero si prepara ad effettuare dei tagli alla rosa e agli stipendi. Tra questi tagli, come riportato da As, ci sarebbe il non riscatto di Morata. La permanenza dello spagnolo, tornato in questa stagione alla Juventus in prestito dall'Atletico Madrid, è molto difficile nonostante i buoni risultati raggiunti in questa stagione con 16 gol e 12 assist in 35 partite.