Juve, la festa sui social di Ronaldo e compagni: grinta Kulusevski

Tanta soddisfazione e sorrisi in casa Juve per la vittoria della Coppa Italia, maturata ieri sera grazie al successo in finale per 2-1 sull’Atalanta. I bianconeri, che si sono aggiudicati la quattordicesima coccarda tricolore della propria storia, non si aggiudicavano la coppa dal 2018, per poi lasciare il passo a Lazio e Napoli. “Non potrei essere più felice di vincere un altro titolo al servizio di questo grande club! Fino alla fine! Forza Juve!” scrive su Instagram Cristiano Ronaldo, che aggiunge la Coppa Italia alla sua ricchissima bacheca. CR7, in un secondo post, lancia una sorta di contest per i suoi fans: "La miglior didascalia vince", scrive il portoghese pubblicando una foto in cui dorme in treno appoggiato alla Coppa Italia.