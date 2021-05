Juve, Ronaldo super: altro record centrato

TORINO - Cristiano Ronaldo, nonostante la panchina nell'ultimo turno in casa del Bologna, è riuscito a vincere la classifica marcatori della Serie A 2020/21 realizzando 29 gol in campionato. Al terzo tentativo in Italia, il portoghese della Juve ha conquistato il titolo di capocannoniere del massimo campionato italiano facendo meglio di Lukaku, Muriel, Vlahovic e tutti gli altri attaccanti. Con la conquista del primo posto nella classifica marcatori di Serie A, Ronaldo ha centrato un altro incredibile record della sua straordinaria carriera: è l'unico giocatore della storia che è riuscito ad essere capocannoniere in Serie A, Liga e Premier League.