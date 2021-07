Juve, il ricordo di Andrea Fortunato: "Sempre con noi"

TORINO - "Oggi, nel 1971 nasceva Andrea Fortunato. Sempre con noi". Con questo post sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Juventus ha voluto ricordare lo sfortunato terzino bianconero, scomparso a soli 24 anni per leucemia. Fortunato arrivò a Torino l'estate del 1993, dopo una stagione da titolare al Genoa. Con la maglia della Juventus ha collezionato 27 presenze in campionato, una in Coppa Italia e 7 in Coppa Uefa, segnando una rete, allo stadio Olimpico contro la Lazio. Oggi avrebbe compiuto 50 anni.