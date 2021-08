Juve-Pjanic, ci siamo: a Barcellona per chiudere

Le parti sono sempre più vicine. Miralem Pjanic inizia ad assaporare il suo ritorno a Torino, dopo che incontri e contatti hanno iniziato a volgere al bello. L’ultimo, mercoledì sera a Milano, ha visto il suo agente Fali Ramadani parlare con il direttore dell’area calcio juventina Federico Cherubini. Non è il primo colloquio nelle ultime settimane e ogni volta è stato compiuto un passo avanti. Siamo quindi giunti al punto in cui l’ultimo nodo da sciogliere è l’ingaggio di Miralem Pjanic, che attualmente percepisce 8,5 milioni dal Barcellona. Cifra che la Juventus vorrebbe limare, magari con un contributo del club balugrana. I catalani, al momento, non hanno questa intenzione e, oltretutto, nelle ultime 48 ore sono stati travolti dalla questione Messi. Ma Pjanic ha fiducia e il suo agente tesse con pazienza la tela di una trattativa che potrebbe avere il suo passaggio decisivo domenica a margine dell’amichevole fra Juventus e Barcellona per l’assegnazione del Trofeo Gamper in quella che sarà una celebrazione della nuova e consolidata amicizia fra i due club. La festa di bianconeri e blaugrana, infatti, vedrà per la prima volta anche le due squadre femminili contendersi il trofeo per una doppietta che occuperà il pomeriggio e la serata di domenica.