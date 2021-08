Allegri: “Juve, c’è voglia di tornare a vincere. La rosa è ottima”

Quella di domani sera non sarà un’amichevole qualunque. Il Trofeo Gamper in palio con il Barcellona, per Massimiliano Allegri, sarà anche l'occasione per capire a che punto è la sua nuova Juve. ”Una bella sfida fra due grandissimi club, da affrontare come la Juve affronta tutte le partite, con serietà, una partita speciale che alza il livello di attenzione e ci fa preparare bene all'inizio della stagione. E che mi servirà per vedere la condizione della squadra e dei giocatori. Arriviamo con una settimana di allenamenti tutti insieme, compresi gli ultimi arrivati. La squadra si è allenata bene, con entusiasmo, con voglia. È una tappa intermedia perché poi abbiamo un'altra amichevole con l'Atalanta prima dell'inizio del campionato. Cosa mi piacerebbe vedere? Che si giochi di squadra, sia quando abbiamo la palla che quando non l'abbiamo. E la crescita di alcuni giocatori. Non dico che ci saranno degli esperimenti ma abbiamo dei calciatori che possono ricoprire dei ruoli di metà campo e domani li voglio vedere. La rosa è ottima, l'anno scorso ha vinto due trofei, si è qualificata per la Champions ed è arrivata negli ottavi di Champions”.