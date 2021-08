Dybala-Juve, rinnovo più vicino: vertice alla Continassa

L’incontro sembra aver portato i suoi frutti, il rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juve è più vicino. Alla Continassa è andato in scena il vertice tra la dirigenza bianconera (presenti Nedved e Cherubini) e l’entourage della Joya, rappresentato da Jorge Antun e Carlos Novel. Un colloquio abbastanza disteso tra le parti, che potrebbe portare al raggiungimento dell’accordo già nella prossima settimana. L’attaccante argentino, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, potrebbe firmare fino al 2025 (con opzione fino al 2026) per una cifra vicina agli otto milioni di euro a stagione. Nel frattempo Allegri ha annunciato il suo forfait per la sfida di domani sera contro il Barcellona: “Ho preferito fargli fare altri due giorni di allenamento, sarebbe stato un rischio portarlo con noi. Ho parlato con Paulo e abbiamo deciso che l'ideale è che resti qui”.