Barcellona-Juve, le pagelle: è già turbo Cuadrado

BARCELLONA - Ecco le pagelle di Barcellona e Juve dopo il successo per 3-0 dei blaugrana nella sfida valida per il trofeo Gamper .

Barcellona, le pagelle dei blaugrana

NETO 7 L'ex bianconero si gode una serata da protagonista. Nessun vero miracolo, ma una serie di solide parate.

DEST 6.5 Bello il duello con Alex Sandro, in cui a tratti soffre. Ha vita facile con Pellegrini nella ripresa e si vede anche davanti. Emerson Royal (16’ st) 6 Non dispiace.

PIQUÉ 7 Sempre più leader senza Messi, argina Morata e qualche volta duella, vincendo, con Ronaldo.

ARAUJO 6 Ordinaria amministrazione. Umtiti (16’ st) 6 Bene nel finale quando gestisce gli ultimi assalti bianconeri.

JORDI ALBA 5.5 Qualche sbavatura, forse soffre la presenza (anche solo in panchina) del suo incubo Chiellini. Balde (25’ st) 6 Concentrato.

SERGI ROBERTO 6 Molta corsa e tanti duelli vinti a centrocampo.

BUSQUETS 6.5 Dà velocità e ordine.

DEMIR 7 Apre con l'assist per l'uno a zero. Continua in modo brillante.

GRIEZMANN 6.5 Toglie sempre equilibrio alla difesa bianconera, sbaglia qualcosa in fase conclusiva, ma è ficcante. Collado (40' st) ng.

BRAITHWAITE 6.5 Il gol corona una buona prestazione. Manaj (37' st) ng.

DEPAY 7 Segna, corre, si infila dappertutto, manda in crisi anche De Ligt. E' già in formato Liga.

ALL. KOEMAN 6.5 Il Barcellona sviluppa un gioco veloce ed efficace. Il dopo Messi è iniziato ieri sera nel migliore dei modi, ma è ancora lunga.