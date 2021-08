Juve, Allegri: "Siamo squadra. Locatelli? Ho Ramsey regista"

TORINO - Allegri si gusta l'ultima Juve pre season pronta per il debutto in campionato. Il 3-1 all'Atalanta contiene indicazioni positive: "È stato un bellissimo test sempre con un'ottima Atalanta. La cosa che mi è piaciuta di più stasera, visto che stiamo iniziando il campionato, è lo spirito, il sacrificio che comunque per vincere dobbiamo mettere . Le qualità dei giocatori sono ottime, sono alte e su quello dobbiamo lavorare per raggiungere gli obiettivi", ha spiegto a Sky.

Juventus-Atalanta 3-1

Allegri: "Stiamo diventando una squadra"

"Dybala e Bernardeschi in gol? Io vedo tutti bene, stasera anche gli altri hanno fatto bene. Siamo un gruppo e stiamo diventando una squadra, le qualità dei giocatori sono indiscusse. E' normale che a livello di testa devono essere tutti nelle condizioni di mettersi a disposizione della squadra, perché altrimenti non riusciamo a raggiungere un equilibrio che ci permette di dare continuità di risultati, facciamo un sali-scendi e questo non ce lo possiamo permettere. Cristiano Ronaldo? Doveva fare 60 minuti, ne ha fatti più di 65 e in certi momenti della partita ha gestito la palla in modo giusto. Sta lavorando bene, è sereno e per noi soprattutto sarà un valore aggiunto", ha aggiunto Allegri.

Allegri su Locatelli

Poi Allegri ha parlato di mercato: "Locatelli è un giocatore del Sassuolo, io credo che questa sera Ramsey abbia fatto una buona partita, è un ragazzo intelligente. Davanti alla difesa credo abbia un ottimo futuro. Stasera non era facile contro l'Atalanta, è la seconda volta che ci giocava, è andato a chiudere molte traiettorie. Quando la condizione lo sosterrà di più sbaglierà di meno, perché avrà più geometrie nella testa. E' un giocatore su cui io conto molto", ha concluso.