Juve, isolamento per sei: il caso delle convocazioni extraeuropee

Sei bianconeri hanno impegni extraeuropei con le Nazionali e dovranno sottoporsi a quarantena nel caso in cui rispondessero alla convocazione. L’isolamento per cinque giorni toccherebbe allo statunitense Weston McKennie, ma sarebbe addirittura di dieci giorni per i sudamericani, l’argentino Paulo Dybala, i brasiliani Alex Sandro e Danilo, il colombiano Juan Cuadrado e l’uruguaiano Rodrigo Bentancur. Non soltanto le tre partite ravvicinate con le Nazionali li costringerebbe a rientrare a ridosso della sfida allo Stadio Maradona contro il Napoli, ma dovendo stare in quarantena non potrebbero neppure scendere in campo per l’esordio in Champions League, la settimana successiva. Come la Juventus, altri club italiani - dall’Inter all’Atalanta, dal Napoli alla Fiorentina, dal Bologna all’Udinese - hanno il medesimo problema.