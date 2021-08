Moviola Juve-Empoli: manca un rigore ai bianconeri

Nessun dubbio sul gol di Mancuso in posizione regolare sul rimpallo, generato da un tiro di Bajrami, che lo favorisce prima del tap-in per l’1-0. Alla mezz’ora episodio potenzialmente chiave: Dybala anticipa nettamente Luperto in area toscana, l’arbitro Ghersini sorvola malgrado il difensore tocchi il piede sinistro dell’argentino con il piede destro. E il Var tace. Il primo cartellino giallo è per Stojanovic , che stende Alex Sandro . Direzione di gara, in generale, troppo permissiva con fischi sovente casuali, come quando Bandinelli tira la maglia a Cuadrado e lo butta giù, ma in questo caso per l’arbitro non c’è né fallo né ammonizione. Il giallo tocca successivamente a Cutrone per gioco pericoloso su De Ligt . Nel secondo tempo la stessa sanzione è a carico di Ismajli , falloso su Bernardeschi , che all’80’ viene ammonito per proteste. Danilo nel finale commette fallo su Pinamonti : il giallo è inevitabile.