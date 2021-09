Juve, McKennie rispedito a casa per punizione dal ct Usa

CHICAGO (Stati Uniti) - Nessun perdono per Weston McKennie da parte della nazionale statunitense. Il centrocampista della Juventus è stato rispedito a Torino per aver violato le norme anti Covid nel ritiro degli Stati Uniti, fermandosi a firmare autografi e a concedere selfie ai tifosi senza indossare la mascherina. "Weston tornerà in Italia e non sarà disponibile per la partita contro l'Honduras (in programma alle 4.05 di giovedì mattina in Italia, n.d.r.) a causa di una violazione del regolamento della squadra - ha spiegato il commissario tecnico americano Gregg Berhalter, particolarmente indispettito per l'accaduto - ci sono grandi aspettative per coloro che fanno parte della squadra nazionale maschile degli Stati Uniti e, per avere successo, è importante che tutti nel gruppo siano responsabili".