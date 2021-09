Allegri: "Vittoria importante. Classifica? Non dobbiamo guardarla"

LA SPEZIA - "Menomale che abbiamo vinto una partita di sofferenza. È stata una bella vittoria, importante: siamo stati fortunati su quella palla sulla linea. Dobbiamo migliorare, nelle scelte e nei tiri in porta" sono le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Juve sul campo dello Spezia . Il tecnico dei bianconeri ha dichiarato: "Abbiamo perso due palle in uscita perché siamo stati leggeri, poi sul tiro dovevamo accorciare prima. Doveva andare così, ci è servito anche a noi".

"Chiesa? Non devo aspettarmi risposte da nessuno. Le qualità sono quelle, lui era rientrato dall’infortunio della Nazionale. Mi ha chiesto di nuovo il cambio per il flessore. Stasera, a differenza delle altre volte, chi è subentrato lo ha fatto bene. Dybala più vicino alla porta? Più vicini siamo ai difensori loro, più è difficile giocare. Dobbiamo arrivare da dietro, con pazienza. Siamo in un momento di poca serenità, perché con due punti in quattro punti non era facile giocare liberi di testa. Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi, perché non era facile giocare contro uno Spezia che gioca così bene" ha spiegato Allegri su Chiesa e Dybala.

Il tecnico della Juve ha poi aggiunto: "Dalla prima partita ad oggi, abbiamo rischiato più oggi di prendere gol rispetto alle altre. Sia con il Milan, che con il Napoli, non abbiamo concesso grandi palle gol, mentre stasera abbiamo rischiato il 3-1. Tecnicamente dobbiamo sbagliare meno, perché a livello di qualità fisiche e caratteriali esigo più attenzione". Su Rabiot: "Dovrebbe farne 10 di gol, deve arrivare lì e spaccare la porta! Lui deve fare 30 inserimenti a partita, deve migliorare nel tiro". Infine, Allegri ha concluso: "Sono meno arrabbiato perché non posso martellare tutti i giorni i ragazzi. Oggi è stato importante vincere, ci sta anche la sofferenza. Dobbiamo toglierci dalla zona comfort, altrimenti diventa un casino. La classifica non la dobbiamo guardare. Ora cerchiamo già da domenica con la Sampdoria di mettere a segno la prima vittoria in casa. Piano piano, poi dove possiamo arrivare non so… I giocatori devono migliorare: McKennie in area doveva fare minimo 4 gol, lì fai la differenza".