Arthur in campo anche nel giorno libero. Vuole essere il colpo Juve di ottobre

TORINO - Arthur ha aspettato troppo e adesso non vuole buttare via nemmeno un minuto. Ieri il centrocampista verdeoro è tornato in panchina nel derby per la prima volta dopo l’intervento per risolvere il problema alle calcificazioni di luglio. E oggi, nonostante i quasi 3 giorni liberi concessi da Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro il Torino, si è presentato alla Continassa. Unico in campo, anche di domenica, con l’obiettivo di rimettersi in forma in vista della ripresa. Dopo la sosta, i bianconeri affronteranno la Roma e l’ex Barcellona vuole essere disponibile almeno per uno spezzone. Fin dal giorno dopo l’intervento chirurgico effettuato alla clinica Fornaca di Torino, Arthur aveva confidato agli amici di voler diventare il colpo di ottobre. Il tempo gli sta dando ragione. “Arthur, con la sua tecnica, alzerà il livello della squadra”, ha spiegato nei giorni scorsi Allegri. Il Conte Max attende a braccia aperte il brasiliano, fin qui allenato soltanto nel primo giorno di ritiro estivo.

Arthur pronto al ritorno

Intanto Allegri sta iniziando a valutare come impiegarlo e come il suo innesto possa facilitare qualche variazione a livello di assetto. Pensieri futuri, adesso l’unica cosa che conta è che il brasiliano sia recuperato per il post sosta. Non era scontato. Arthur ci ha messo tanto di suo assieme all’ottimo lavoro dello staff medico bianconero. In settimana lavoreranno alla Continassa, con gli esclusi dalle Nazionali, anche i tre infortunati Ramsey, Dybala e Morata. I primi due sono recuperabili per la Roma, mentre lo spagnolo dovrà pazientare un po’ di più. E con i giallorossi ci sarà anche Kaio Jorge, nel derby in campo nei minuti finali.

I rientri

Stavolta, in ogni caso, non sarà emergenza nazionali come dopo la scorsa pausa. Gli azzurri e gli altri giocatori impegnati in Nations League saranno a disposizione di Allegri da lunedí. Mentre gli ultimi sudamericani arriveranno venerdì prossimo, comunque due giorni prima il big match contro la Roma di Mourinho.