Dybala cuore d'oro: dedica e maglia in regalo all'arbitro aggredito

Paulo Dybala è un vero campione, dentro e fuori dal campo. L'argentino si è distinto per un gesto di grande altruismo e generosità prima dell'amichevole tra Juventus e Alessandria . Il match è stato diretto da Andrea Felis , che è tornato sul rettangolo verde dopo che lo scorso 26 settembre era stato aggredito dall'allenatore ospite, Giovanni Aloisi, durante Oleggio Castello-Carpignano , in Prima categoria piemontese. Se a Aloisi ha subito una squalifica di 5 anni e ha poi annunciato il suo ritiro, Felis è tornato nel mondo del calcio dalla porta principale.

Juve, l'iniziativa prima dell'Alessandria

Prima dell'inizio di Juve-Alessandria al Training Center della Continassa, il fischietto piemontese ha ricevuto in regalo una targa, che gli è stata consegnata da Daniele Rugani, insieme alla maglietta autografata di Dybala. "Per Andrea, con affetto", firmato Paulo Dybala 10. Una bellissima iniziativa e un grande attestato di stima da parte del club bianconero, per la futura carriera dello sfortunato arbitro.