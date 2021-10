Bonucci MVP di Zenit-Juve: “Di nuovo umili grazie ad Allegri”

"È stata una partita dura perché loro, persa palla, si chiudevano dietro davanti alla loro area. Trofeo importante (quello di migliore in campo, ndr) ma il merito è di tutta la squadra. Abbiamo ritrovato la voglia di soffrire e di vincere senza prendere gol”. Il man of the match di Zenit-Juve è Leonardo Bonucci. Il leader della difesa bianconera ha commentato a Sky Sport la vittoria di misura arrivata a San Pietroburgo, ripercorrendo quanto fatto fino ad oggi: ”Hanno pesato tutte le vittorie dopo l'inizio in cui abbiamo fatto fatica. Adesso c’è da mettere da parte questa vittoria e andare avanti. Domenica ci aspetta un'altra partita importante", ha aggiunto Bonucci che ha poi sottolineato il modo differente di giocare rispetto a quando c'era Ronaldo in squadra: "Nel recente passato avevamo perso questa caratteristica perché tutti noi giocavamo con un grande campione e forse avevamo perso quella voglia di sacrificarci tutti insieme pensando che lui risolvesse le partite. È stato bravo il mister a farci ritrovare quell'umiltà giusta che serve per trovare le vittorie".