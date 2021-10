Morata, è un giorno speciale: il messaggio della sua Alice è commovente

È un giorno di festa in casa Juventus. In attesa della sfida contro l'Inter, a Torino si festeggia il compleanno di Alvaro Morata che oggi compie 29 anni. L'attaccante spagnolo che dopo varie esperienze all'estero è tornato a vestire la maglia bianconera. è pronto per il big match contro i nerazzurri. Dopo aver smaltito l'infortunio e aver giocato nella partita di Champions contro lo Zenit, il numero 9 vuole essere protagonista a San Siro. Un auspicio anche dello stesso club bianconero che ha voluto augurargli buon compleanno con uno splendido messaggio: "Alvaro Morata spegne oggi 29 candeline! Compleanno al lavoro, come ormai abitudine, alla vigilia di una grande sfida: domani, a San Siro, va in scena Inter-Juve. Una gara in cui lui ha già saputo essere decisivo in passato. Con concentrazione e voglia di centrare altri grandi traguardi in bianconero, festeggia così Alvaro, che qui si sente a casa e l’ha dimostrato in ogni momento in bianconero. Dal suo ritorno, la scorsa stagione, fino ai primi passi di questa annata, in cui, fin qui, ha messo a segno tre reti, mettendosi come sempre a totale disposizione della squadra, combattendo tanto per trovare il gol quanto per aiutare i compagni in ogni occasione. Sperando che domani arrivi il regalo più bello, gli facciamo tutti i nostri più grandi auguri! Buon compleanno, Alvaro!"