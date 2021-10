Moviola Juve-Sassuolo, McKennie parte da dietro: regolare il gol dell’1-1

Regolare la posizione di McKennie

Nel secondo tempo dubbia l’ammonizione al 18’ a Cuadrado, che in scivolata cerca di rubare palla a Defrel fuori area del Sassuolo: il fallo ci sta, il colombiano prende un po’ tutto, il giallo meno visto che l’intervento non sembra pericoloso e l’intenzione era raggiungere la palla. Al 29’ Kaio Jorge chiede una punizione fuori area per una spinta di Ayhan, che c’è ma è veniale. Situazione al limite: Sacchi lascia correre e ci sta, così come non sarebbe stato scandaloso il fischio. Regolare la posizione di McKennie quando firma il momentaneo 1-1: parte alle spalle di Ferrari.