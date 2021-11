TORINO - Ha lasciato il terreno di gioco dell'Olimpico in lacrime, accompagnato fuori dalla barella, ma ha immediatamente rivolto un pensiero ai tifosi: "Spero di tornare presto". Dopo l'infortunio accusato contro la Lazio, Danilo si è recato questa mattina al J-Medical per sottoporsi agli esami strumentali. C'è grande attesa per il risultato delle visite: il duttile terzino brasiliano è considerato una pedina fondamentale dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.