Juve, Danilo mostra il suo nuovo look. E Ronaldo risponde così

Tra i giocatori della Juve ai box c'è anche Danilo: il terzino bianconero, che si è infortunato nella gara contro la Lazio, tornerà in campo nel 2022. In attesa di recuperare al 100% per poter tornare a disposizione di mister Allegri, il numero 6 bianconero ha deciso di dedicarsi maggiormente allo studio della lingua italiana. Arrivato alla Juventus nel 2019, il brasiliano è diventato uno dei leader della squadra e un punto di riferimento per i più giovani. Da casa o allo stadio, Danilo sostiene i compagni durante ogni partita.