Bologna-Juve, Pellegrini si prende la fascia sinistra

TORINO - Senza l’infortunato Paulo Dybala, che salta la trasferta a Bologna (e difficilmente rientrerà martedì contro il Cagliari), Massimiliano Allegri deve individuare chi nella rosa bianconera può sostituire l’argentino al centro del tridente alle spalle dell’attaccante. Sembra quasi certo che anche domani la Juventus scenderà in campo con un unica punta, come nelle ultime tre partite tra campionato e Champions, e l’indiziato a indossare la maglia da titolare per guidare l’attacco è Alvaro Morata, reduce dal gol segnato a Venezia, che gli ha ridato morale anche se non è bastato ai bianconeri per tornare a casa con i tre punti. [...] Alle spalle dell’ex Atletico dovrebbero agire Juan Cuadrado sul fronte destro, Federico Bernardeschi confermatissimo su quello sinistro e al centro potrebbe esserci la sorpresa Dejan Kulusevski. [...] A reggere il peso del centrocampo dovrebbe essere la coppia Locatelli-Bentancur: se Manuel ha recuperato dal mal di pancia che lo ha costretto mercoledì a saltare la seduta sul campo, tornando a lavorare ieri in gruppo, l’uruguaiaio sembra in vantaggio nel ballottaggio con Adrien Rabiot. Torna a disposizione anche Weston McKennie, che però dovrebbe partire dalla panchina.