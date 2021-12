Allegri: “Mercato? La Juve andrà avanti con la stessa rosa”

“Dovevamo riprendere a capire i momenti della partita, a Venezia abbiamo subito gol. Oggi i ragazzi hanno fatto bene sia in fase offensiva che in fase difensiva. Rispetto all’ultima gara siamo entrati in campo meglio, anche se non abbiamo avuto un’ottima gestione della palla”. Allegri commenta così il 2-0 della sua Juve, arrivato nella nebbia del Dall’Ara contro il Bologna grazie ai gol (uno per tempo) di Morata e Cuadrado. “Direi però che la squadra ha fatto una buona partita, la vittoria è stata meritata - ha dichiarato a Dazn - Non dobbiamo abbassare la guardia, ci dobbiamo preparare a due mesi difficili per arrivare alla Champions. Ci sono dei momenti della partita che vanno ancora migliorati. Bene l’approccio e la cattiveria agonistica”.