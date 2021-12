La promessa di Chiesa: "Nel 2022 porterò in alto Juve ed Italia"

TORINO - I tifosi non lo vedono in campo dal 27 novembre, precisamente dal 45' di Juventus-Atalanta, match perso 1-0: Federico Chiesa , però, si sta "allenando alla Continassa " in piena pausa per le Festività natalizie, perché "devo recuperare da un infortunio e ho deciso di non andare in ferie. Voglio essere al 100% per il 2022 ". Nell'intervista concessa a La Repubblica, il forte esterno bianconero e della Nazionale italiana campione d'Europa in carica commento l'episodio andato in onda sul documentario All or Nothing di Amazon Prima dedicato alla stagione 2020-2021 del club torinese, nel quale Chiesa viene ripreso da Bonucci: "Ma io ho un grandissimo rapporto, anche di amicizia, con Leo e Giorgio (Chiellini, ndr). Quando hai un problema o bisogno di un consiglio, loro ci sono sempre per i 'giovani' come me, Kulusevski o De Ligt".

Chiesa: "L'Italia tornerà quella dell'Europeo"

"Il segreto dell'Italia agli Europei? Sono due. L'entusiasmo del mister Mancini e il gruppo: giocare sempre per il compagno, essere squadra fino all'ultimo. Come nella fase ad eliminazione diretta e in finale dopo il gol degli inglesi. Gli spareggi per i Mondiali in Qatar? C'è sempre grande aspettativa di nuove vittorie. Quello che ci ha dato l'Europeo, magari ce lo ha tolto questa qualificazione ai Mondiali: non abbiamo sfruttato le opportunità. Ma agli spareggi torneremo la squadra che eravamo. Non siamo assolutamente appagati. Dimostreremo che Euro2020 non è stato un episodio ma parte di un percorso vincente. Il Portogallo di Ronaldo spaventa? Bisogna avere rispetto di qualsiasi avversario: prima c'è la Macedonia. L'importante è affrontarle entrambe come due finali".

Chiesa: "La Juve deve fare un grande 2022. Sono qui per vincere"

Sulla Juve: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, come ha detto giustamente il mister. Io torno il 30 con la squadra, ho avuto la sfortuna di farmi male, ma ora dobbiamo fare un grande 2022. Perché l'idea della Juve è sempre di vincere ogni partita. È mancata continuità? Penso sia dovuto a due anni in cui son venuti allenatori diversi, con idee differenti. Ora però stiamo tutti remando dalla stessa parte, e pensiamo partita dopo partita. È l'unico modo. Sono venuto qui con la mentalità di vincere qualsiasi competizione. Ora puntiamo alla Supercoppa contro l'Inter, poi alla Coppa Italia. Per il campionato, vedremo. E siamo agli ottavi di Champions: lì è tutto da scrivere. L'Inter è irraggiungibile? Stanno facendo qualcosa di grandissimo, stanno bene e hanno continuità. Noi dobbiamo stare lì e aspettare passi falsi di chi ci sta davanti. Ma prima di tutto dobbiamo pensare a noi stessi".

Chiesa: "Cristiano Ronaldo ha fatto una scelta"

"Che voto mi do da quando sono alla Juve? Più che positivo. Ma penso solo al 2022 e alla prossima partita (il 6 gennaio contro il Napoli, ndr). Voglio vincere con la Juve e riportarla in altoIl mio vero ruolo? Sono un'ala ma, ovvio, gioco sempre dove vuole il mister, come contro il Chelsea per sfruttare gli spazi. Ma, come ho dimostrato all'Europeo e con la Juve, sono un esterno. Destro o sinistro. Quanto manca Cristiano Ronaldo alla Juve? Ha fatto le sue scelte, per la sua carriera. Questo non interessa né alla Juve, né a noi. Ovvio che Cristiano è un fenomeno assurdo e non avercelo fa la differenza. Ma noi abbiamo un nuovo progetto, siamo tutti col mister. Avremo un gennaio molto impegnativo. Dobbiamo pensare al presente e al futuro: e cioè far vincere la Juventus. Indipendentemente da chi c'è, o non c'è".