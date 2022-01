Juve, Allegri: "Milan forte, bravo Pioli. Dybala? È sereno"

TORINO - "Le partite sarebbe bello giocarle sempre con gli stadi pieni, purtroppo ora non è così ma è sempre un Milan-Juve, gara importante anche per la classifica". Così parla Massimiliano Allegri alla vigilia del big-match di San Siro facendo anche il punto sul gruppo bianconero: "Dybala? Sta crescendo fisicamente ed è molto sereno - spiega il tecnico bianconero -, questo lo aiuta perché ha meno responsabilità addosso ed è più libero di giocare. Sono sicuro che da qui alla fine della stagione ci darà molto. Per il resto stanno tutti bene a parte Bonucci e Ramsey, che si è negativizzato ma è un calciatore in uscita. Dopo l'allenamento penserò alla formazione e speriamo di indovinare le scelte anche domani sera".

La rincorsa in classifica Poi sulla classifica: "Rientrare in corsa per lo Scudetto? Non bisogna pensarci - dice Allegri -, racconteremo cose che non hanno senso. Noi dobbiamo restare lì attaccati alle prime, poi da febbraio vedremo dove riusciremo ad arrivare. Intanto pensiamo a fare una bella partita domani e risultato contro un Milan che nell'ultimo anno e mezzo ha fatto un grande lavoro, vanno fatti i complimenti a Pioli. Le prime quattro gare di campionato ci hanno messo nelle condizioni di dover rincorrere, poi è anche vero che con due partite fatte bene e sbagliate dagli altri puoi saltare addosso, ma in questo momento noi dobbiamo pensare al Milan. Dopo la sosta avremo una sfida dopo l'altra tra campionato, Coppa Italia e Champions e dovremo tutti star bene".