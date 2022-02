Caputo vota Juve: "Chiellini e Vlahovic difensore e attaccante più forte in A"

TORINO - L'attaccante della Sampdoria Francesco Caputo ha partecipato ad una diretta Twitch su Dazn parlando anche della Juventus. Nello specifico all'ex Sassuolo è stato chiesto di due giocatori bianconeri quali il capitano Giorgio Chiellini ed il nuovo arrivato Dusan Vlahovic . Sul capitano della Nazionale: "È il difensore più forte che abbia mai incontrato. Quando affronti Giorgio capisci cosa significhi giocare in Serie A. In un modo o nell’altro ti porta via tutto”.

Caputo: "Vlahovic miglior attaccante della Serie A"

Parole di elogio anche verso il collega di reparto subito in gol alla prima in bianconero: "L’attaccante più forte in Serie A. Vlahovic è un giocatore giovane che sta facendo benissimo ma in lui vedo cattiveria, personalità e voglia di arrivare. Ha tutto per essere il migliore al mondo”.