Juve, Vlahovic parla da leader: "Con Dybala e Morata intesa fantastica"

TORINO - Con una prodezza allo scadere, Dusan Vlahovic ha permesso alla Juventus di battere il Sassuolo e approdare in semifinale di Coppa Italia. Per l'attaccante serbo è la seconda rete in due gare con la maglia bianconera. Al termine della sfida, ha manifestato tutta la sua gioia per il gol vittoria. "Sono soddisfatto. Sono ancora all'inizio - ha dichiarato ai microfoni Mediaset - e come ho detto ai miei compagni e al mister, per me è un onore giocare con questa squadra ed aiutare i miei compagni".