De Ligt, pilastro Juve: 100 presenze in bianconero e fedelissimo di Allegri

Nella sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, per Matthijs de Ligt sono arrivate le 100 presenze con la Juve. Il difensore olandese, arrivato a Torino nel 2019, è uno dei punti fermi del club bianconero nonostante la sua giovane età. Lo dicono le presenze e i numeri: nella stagione corrente è tra i giocatori più utilizzati dall'allenatore bianconero, con oltre duemila minuti di giocato. Una statistica che da sola silenzia chi vorrebbe far credere che Allegri non abbia fiducia in lui. Nonostante le voci di mercato, il club bianconero ha più volte sottolineato la massima fiducia in De Ligt, anche perchè Chiellini è alle prese con l'ennesimo infortunio e Bonucci non è più giovanissimo. Ma non solo, in più occasioni Matthijs ha dimostrato di essere un vero leader. Una qualità innata, ma che ha avuto modo di perfezionare in questi anni, giocando al fianco dei due campioni d'Europa che hanno sempre manifestato la loro stima per l'olandese.