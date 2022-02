Vlahovic, like a Milenkovic: sorpresa in serbo per la Fiorentina

"Per me sarà una partita come le altre". A Torino Dusan Vlahovic si è ambientato a tempo di record e guarda già alla prossima sfida contro la Fiorentina con grande professionalità. "Siamo qui per giocare a calcio - ha detto dopo la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo - le altre cose non mi interessano tanto". Dopo il gol all'esordio con la maglia della Juventus dopo soli 13' di gioco, il gigante serbo ha messo lo zampino anche nel passaggio del turno di Coppa Italia, propiziando il decisivo autogol di Ruan. Ora il suo ritorno a Firenze è più vicino che mai: se prima la data era fissata per 22 maggio, ultima giornata di campionato, ora i suoi ex tifosi lo rivedranno al Franchi già il 2 marzo per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Nonostante le sue parole, anche il 22enne serbo sembra non vedere l'ora di affrontare il suo passato e i suoi ex compagni di squadra.