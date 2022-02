Vlahovic si aggiunge alla Juve di giganti per sfidare l'Atalanta

Più muscoli che mai

Ovviamente l’aumento di statura e peso della Juventus non sarà costituito dai 745 centimetri e 318 chili citati prima, che rappresentano la somma di altezza e peso dei quattro giocatori in questione: per far loro posto, naturalmente, altri quattro bianconeri usciranno. Presumibilmente De Sciglio, Arthur, McKennie e Cuadrado . Proprio il confronto rende però evidente l’irrobustimento a cui Allegri sottoporrà la squadra rispetto al quarto di finale di Coppa Italia: se Danilo e De Sciglio sono simili (stesso peso, ma il brasiliano è comunque 2 centimetri più alto), il terzetto formato da Locatelli, Rabiot e Morata sovrasta quello composto da Arthur (172 centimetri per 70 chili), McKennie (180 centimetri per 77 chili) e Cuadrado (179 centimetri per 71 chili). In tutto 34 centimetri d’altezza e 22 chili di peso in più per la Juventus che scenderà in campo domani al Gewiss Stadium, aumento che cambierebbe di poco se anziché De Sciglio e Cuadrado restassero inizialmente fuori Alex Sandro (181 centimetri per 80 chili) e Dybala (177 centimetri per 75 chili). Il calcio si basa anzitutto sull’abilità tecnica, chili e centimetri hanno un’importanza minore rispetto a quella rivestita in qualsiasi altro sport di squadra (o almeno nei più diffusi), detto questo però il fisico conta. E conta più che mai in una partita come quella di domani, piena di corpo a corpo come lo è stata quella di domenica scorsa contro il Verona (e come sarà il derby di venerdì prossimo). Non a caso già contro l’Hellas Allegri aveva schierato tutta l’artiglieria pesante a disposizione, con l’eccezione di Arthur al posto dello squalificato Locatelli. Domani l’azzurro rientrerà e la Juventus scenderà in campo nella versione più alta e più pesante della stagione, visto che proprio dalla sfida con il Verona si sono aggiunti alla formazione tipo i 190 centimetri per 83 chili di Dusan Valhovic e i 191 centimetri per 81 chili di Denis Zakaria. (...)

