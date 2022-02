Tacchinardi incorona Vlahovic: "Via Ronaldo è lui il nuovo re della Juve"

Continua il magic moment della Juve. Il 2-1 contro il Sassuolo permette ai bianconeri di conquistare la semifinale di Coppa Italia e il 12° risultato utile consecutivo tra campionato e coppa nazionale. Gli acquisti di gennaio, Vlahovic e Zakaria, hanno poi dato nuova linfa, con l'attaccante serbo che dopo aver bagnato il debutto segnando al Verona ha propiziato l'autorete di Tressoldi contro i neroverdi, decisiva per strappare il pass per il turno successivo. In semifinale Dusan affronterà il suo recente passato, la Fiorentina.