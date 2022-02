Juve, i convocati per l'Atalanta: out Bernardeschi e Chiellini

TORINO - Massimiliano Allegri ha comunicato i convocati della sua Juventus per il big-match di domani sera, domenica, a Bergamo, contro l'Atalanta. Il tecnico bianconero deve rinunciare a Bernardeschi, a capitan Chiellini e al lungodegente Chiesa. Sono in totale ventidue i giocatori a disposizione della Juve per la gara del Gewiss Stadium.