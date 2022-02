Juve e Atalanta, da Gatti a Okoli: il futuro sicuro è in Serie B

TORINO - C’è stato un tempo, neanche troppo lontano, in cui la Juventus girava all’Atalanta alcuni dei suoi migliori giovani con l’obiettivo di farli giocare con continuità e valorizzarli. L’ultimo caso è stato quello di Leonardo Spinazzola, in nerazzurro nel biennio 2016-18. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto, puntualmente esercitato dalla Juventus vista la crescita esponenziale del ragazzo alla scuola del Gasp. Spinazzola ha rappresentato una sorta di affare spartiacque. Adesso l’Atalanta i giocatori li compra, dalla Juventus (vedi Romero e Demiral), ma soprattutto proprio come i bianconeri cede in affitto i suoi migliori ragazzi in giro per l’Italia. Risultato? Juventus e Atalanta, che stasera si sfidano per un posto Champions e un finale da protagoniste, hanno un futuro garantito grazie al controllo sui migliori talenti della Serie B. Se non è un duopolio, è qualcosa di molto simile. Dal neobianconero Federico Gatti (rimasto in prestito al Frosinone) al nerazzurro Caleb Okoli (in prestito alla Cremonese). La lista è lunga e di altissima qualità. Basti pensare che, oltre ai più forti difensori giovani del torneo cadetto, Juventus e Atalanta si spartiscono anche tanti altri giovani di grandissima prospettiva