Juve, Nedved: "Il mercato di gennaio ci ha dato entusiasmo"

TORINO - "Si percepisce una nuova atmosfera nella squadra, più voglia al sacrificio, quello che c'è mancato magari in alcune partite". Sono le parole di Pavel Nedved, intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Atalanta-Juve. Il vicepresidente bianconero ha commentato così gli effetti del mercato di gennaio: "Diciamo che l'entusiasmo c'è, perchè si è fatto un mercato molto importante, devo fare i complimenti a Maurizio Arrivabene e a Federico Cherubini che sono stati veramente molto bravi". Poi sul tridente in attacco formato da Dybala, Morata e Vlahovic: "Se Allegri ha riproposto questa formazione significa che è molto soddisfatto e ha apprezzato il sacrificio dei tre. Morata è un tassello importante della squadra, si sacrifica ed è fondamentale per il tridente". Infine sulla questione rinnovi: "Dobbiamo affrontare più di un rinnovo, ne abbiamo quattro o cinque in scadenza. Nelle prossime settimane lavoreremo con Arrivabene per risolvere i problemi ma tutti stanno dando il massimo e ci danno soddisfazioni: sono grandi professionisti".