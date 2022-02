Danilo: "Vlahovic-Dybala-Morata incredibili. Questa Juve può vincere"

BERGAMO - " Abbiamo lottato fino alla fine , abbiamo provato a vincerla in tutti i modi, ma un pareggio in uno scontro diretto così... e fuori casa, ci può stare". A parlare è Danilo , il terzino brasiliano che al 92' ha vanificato il vantaggio dell'Atalanta con Malinovskyi e permesso alla Juventus di uscire indenne dal Gewiss Stadium, mantenendo invariato il distacco sulla Dea quinta in classifica: un +2 allo stato attuale, e un potenziale -1, considerando che i nerazzurri hanno una gara in meno. " Dobbiamo crescere - prosegue l'ex Real Madrid e Manchester City ai microfoni di Dazn -, abbiamo avuto molte occasioni, siamo stati sempre a ridosso della loro porta e non abbiamo segnato. La squadra comunque sta crescendo ed è così che dobbiamo continuare".

Danilo: "Alla Juve ho trovato tutto quello che ho sempre cercato"

"Ho baciato la maglia dopo il gol? Lo dedico a tutta la squadra. Abbiamo passato tante cose brutte in questi mesi, ma siamo stati zitti e abbiamo lavorato. Questo gol deve rendere merito a tutti loro e a tutto quello che stiamo facendo. Questo gol, poi, significa tanto anche per me. Sono stato tanto in giro, in almeno tre Paesi, cercando di trovare una squadra dove potessi fare il mio lavoro, essere felice e giocare a calcio, che è quello che amo fare da quando ero bambino. Alla Juve ho trovato questa opportunità. L'assist di Dybala? Il mister ha detto che là davanti possono giocare tutti e tre purché corriamo tutti. E stanno facendo un grande lavoro. Paulo è rimasto fino alla fine a lottare, Vlahovic ha fatto una guerra con Demiral e ha vinto tanti duelli, cosa tutt'altro che facile, e quindi dobbiamo proseguire su questa strada, lavorando, zitti, facendo quello che ci chiede il mister e a fine stagione potremo vincere qualcosa di speciale. E ringrazio Dybala per l'assist!".